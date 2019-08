SpotornoComics – Rassegna Nazionale di Satira e Fumetti

SpotornoComics giunge alla 25esima edizione e si apre con la Notte delle Vignette sabato 24 agosto dalle ore 22 nella piazzetta del Sorriso: Roby Giannotti e i suoi irriducibili vignettisti, che in questi anni più volte hanno superato le 4:30 del mattino, disegneranno ancora una volta in diretta per un pubblico affezionatissimo ed entusiasta. Sorrisi ed emozioni in una delle “notti bianche” più originali della Riviera Ligure, nata da un’idea dello stesso Giannotti e sostenuta dall’amministrazione comunale attraverso l’Assessorato al Turismo, compresa la Casa del Turismo, da sempre vicini alla manifestazione, e in sinergia con l’Associazione Albergatori.

I disegnatori sono stati invitati a disegnare sul tema “1959 – 2019: SpotornoComics sbarca sulla Luna”: in questo modo anche quest’anno SpotornoComics si lega all’altro importante evento che lo precede a luglio, Scienza Fantastica, come succede ormai già da alcune edizioni. La squadra di vignettisti professionisti sarà composta quest’anno da Athos Careghi, Luca Ricciarelli, Dino Aloi, Pierpaolo Perazzolli, Milko Dalla Battista, Franco Buffarello, Alfio Leotta, Carlo Sterpone, Gianni Soria, Giancarlo Sartore, Marco Fusi, Giorgio “Bold” Barchetti.

In parallelo si terrà la terza edizione di SpotornoCosplay, un piccolo ma agguerrito raduno di cosplayer che potranno salire verso le 22:30 sul palco per contendersi il primo premio, offerto da Corsica Ferries Sardinia Ferries, un passaggio andata e ritorno per auto e 2 persone per la Corsica o la Sardegna. Inoltre ai primi iscritti saranno riservati anche quest’anno dei bellissimi omaggi di benvenuto.

Altro momento tradizionale dell’evento sarà la premiazione del concorso di disegno per bambini sostenuto dal Lions Club “Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio”, sempre sul tema “1959-2019: SpotornoComics sbarca sulla Luna”. Il modulo da disegno da utilizzare è in distribuzione presso la Casa del Turismo a Spotorno e la partecipazione è gratuita. Ai primi 4 classificati, scelti da una apposita giuria, saranno assegnati nell’ordine dei fantastici premi: un telescopio (in tema con la manifestazione e l’anniversario), una macchina fotografica digitale, delle casse portatili, una scatola Lego Star Wars più altri doni e menzioni speciali per i più meritevoli.

Sempre in piazzetta saranno presenti per il mondo cosplay l’associazione Supereroi per i Bambini, un fantastico gruppo di amici cosplayer che fanno del bene divertendosi e che sicuramente animeranno la serata. Altra presenza tradizionale sarà quella di “Chiave di lettura”, con Sabrina Burlando che racconterà in piazzetta la nuova iniziativa editoriale a favore dell’Associazione Spina Bifida dell’Istituto Pediatrico Gaslini di Genova, esposta anche in mostra come descriviamo più avanti.

Nella sala espositiva dell’Auditorium da sabato 24 agosto a sabato 1 settembre 2018 si terrà poi la mostra di SpotornoComics. In esposizione ci saranno innanzitutto le opere dei vignettisti invitati sul tema dello sbarco sulla Luna ma sono previste molte altre novità. Ci sarà poi uno “Spazio Giappone” a cura di Mattia Gaggero mentre in piazzetta, durante la serata, grazie alla collaborazione con il Consolato Generale del Giappone a Milano, in particolare con la responsabile culturale Francesca Prato, verranno proiettati dei bellissimi video dedicati alla cultura pop giapponese.

Proseguendo in mostra saranno esposte alcune tavole dell’illustratore Valerio Paltenghi, tratte dal libro “Le avventure della Macchina Carolina” di Maria Varriale, edito da “Chiave di lettura” a favore del Centro Spina Bifida dell’Istituto Pediatrico Gaslini di Genova. Grazie alla collaborazione con il Circolo Filatelico Spotornese e con l’esperto di filatelia Gino Maglio sarà possibile ammirare una ampia collezione di francobolli autentici tutti dedicati alla Walt Disney e appartenenti alla collezione Monica Vescovi.

Continua la collaborazione con la prestigiosa Art Gallery di Borgo San Dalmazzo, che presenterà a SpotornoComics una piccola anteprima della mostra dedicata ai 70 anni del mitico Toro, che si terrà proprio a Borgo San Dalmazzo nella sede della Galleria dal 5 ottobre al 1 dicembre 2019. L’evento vedrà l’esposizione di una prestigiosa selezione di opere d’arte contemporanea dedicate al tema ma ci sarà spazio anche per l’umorismo: a Spotorno potremo così ammirare opere di Danilo Paparelli, Franco Bruna e Lorenzo Balocco.

Sempre più importante lo spazio dedicato ai nuovi autori e nuove autrici della SpotornoComics Academy: sotto questo nome l’evento presenta ogni anno giovani disegnatrici e disegnatori che sentono davvero la passione del disegno e meritano di essere valorizzati e segnalati per la qualità del loro lavoro. Quest’anno rivedremo Virginia Maggia, Marco Bosca e Ilaria Caminata, la new entry Eliseo Iannicella e poi i giovanissimi spotornesi Alice Fusco e Riccardo Giacchino, e la savonese Azzurra Perfumo, tutti con personaggi di loro creazione.

Per ricordare i 25 anni infine Roby Giannotti ha disegnato una vera e propria panchina a fumetti, che verrà posizionata la sera dell’evento sul molo del Sirio. La “Panchina del Golfo dell’Isola” che guarda verso l’isola di Bergeggi sarà scenario ideale per una foto ricordo davvero originale della serata.