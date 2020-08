Spotorno, ottava edizione di “Scienza Fantastica” con l’astronauta Maurizio Cheli

Spotorno. Sulla “rampa di lancio” l’ottava edizione di “Scienza Fantastica”, rassegna di scienza e fantascienza organizzata dall’amministrazione comunale, nel rispetto delle indicazioni sanitarie ministeriali. Qualche restrizione inevitabilmente ci sarà ma la qualità e il livello degli interventi sarà all’altezza delle ultime edizioni.

Anche quest’anno ci sarà come ospite un astronauta, in ossequio alla migliore tradizione di “Scienza Fantastica”: sarà Maurizio Cheli, uno dei sette astronauti italiani. Nel 1996 a bordo dello Space Shuttle Columbia partecipa alla missione STS-75 Tethered Satellite, in cui ricopre, primo italiano, il ruolo di Mission Specialist raggiungendo le 370 ore di attività spaziale. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Torino e Ingegneria Aerospaziale a Houston, è anche tenente colonnello dell’Aeronautica italiana con oltre 5000 ore di volo su oltre 100 diversi tipi di velivoli.

Non mancherà neppure Gabriella Greison, presenza ormai imprescindibile della rassegna, fin dalla prima ora. Scienziata e scrittrice di successo ci presenterà la fisica in forma poetica con il suo “Sei donne che hanno cambiato il mondo”.

L’astrofisico Luca Perri – che darà il via alla rassegna domenica 23 agosto – intratterrà il pubblico con aneddoti comprensibili a tutti illustrando i risvolti più complessi della scienza con il suo spettacolo “La fisica di Interstellar: la fantascienza secondo il premio Nobel Kip Thorne”. E non dimentichiamo certo le interessanti conferenze dei rappresentanti del C.I.C.A.P.: Marco Ciardi e Silvano Fuso celebrano i cento anni di Isaac Asimov.

Allestimenti di modellismo a cura del MuFant, museo del fantastico e di fantascienza di Torino, il film “Avatar” proiettato in piazza della Vittoria, laboratori per bambini presso la biblioteca civica a cura di Sergio Olivotti, Dario Apicella e Roberto Giannotti e performance dei figuranti di Star Wars del gruppo Old Republic Academy faranno da cornice all’evento.

Nell’ultima serata della rassegna – domenica 30 agosto – Paolo Attivissimo, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e “cacciatore di bufale”, dopo una sua conferenza sul tema delle previsioni futuristiche, in qualità di presidente della giuria del premio letterario, svelerà il vincitore del premio Scienza Fantastica edizione 2020.

Si ricorda che tutti gli eventi sono ad ingresso contingentato, in osservanza delle attuali disposizioni ministeriali. Quindi per assistere agli eventi programmati presso la Sala Convegni Palace è necessario indossare una mascherina chirurgica e si consiglia di presentarsi con un congruo anticipo per le procedure di registrazione.

Per quanto riguarda il concorso letterario la lista dei sei racconti finalisti è stata finalmente selezionata dalla giuria. La commissione esaminatrice ha constatato un progressivo e costante aumento della qualità letteraria dei lavori pervenuti. Questo l’elenco dei racconti finalisti, fra tanti pervenuti: “Mesopotamia”, “Il modulo”, “Nowasteland, un mondo senza rifiuti”, “Oltre l’orizzonte”, “Un regalo per Giada”, “L’ultimo padiglione”. Le opere sono tutte di ottima fattura e originali nei contenuti: solamente domenica 30 agosto sapremo chi salirà sul podio dei vincitori! E sempre domenica 30 agosto sarà reso pubblico il tema letterario per l’edizione 2021 di “Scienza Fantastica”.