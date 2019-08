“Spotorno… Note dal Mare” con il Carlo Aonzo Trio

Lunedì 26 agosto alle ore 21:15 in piazza della Vittoria, nel centro di Spotorno, si chiude la manifestazione “Spotorno… Note dal Mare”, promossa dall’Assessorato comunale alla Cultura con la collaborazione artistica dell’Associazione Culturale Corelli di Savona, con il mandolinista savonese Carlo Aonzo e il suo trio, che presenteranno il loro ultimo album “MandolItaly” con la partecipazione del piper Fabio Rinaudo.

Aonzo torna a viaggiare, questa volta lungo la tradizione italiana, alla riscoperta della colonna sonora del nostro Paese grazie al suo nuovo lavoro “MandolItaly”. Filo conduttore il mandolino in chiave moderna ed eclettica: con il suo personalissimo stile il musicista rende la rilettura di questo repertorio attuale e sorprendente.

Da Calace a Modugno, passando attraverso le regioni italiane e la migliore tradizione canzonettistica del Bel Paese, “Mandolitaly” getta una luce nuova sulla memoria musicale italiana: dalle internazionali “Arrivederci Roma” e “Roma nun fa la stupida stasera”, ai grandi padri storici del mandolino come Carlo Munier, con un tuffo nel repertorio classico. Il tutto, come sempre, rivisitato negli arrangiamenti del trio che prediligono la contaminazione tra diversi stili.

Musicista colto e fuori dagli schemi, Carlo Aonzo ha riversato su questo strumento l’arte barocca della meraviglia: quella abilità di mettere lo spettatore di fronte alla magia di cui è capace l’arte uscendo dall’usuale e dal consueto per affondare semplicemente nel vasto e poliedrico mondo della creatività, che non ha e non vuole avere limiti.

Carlo Aonzo ha una consolidata attività concertistica internazionale tra Europa, Giappone e Stati Uniti, dove si è affermato quale principale divulgatore del mandolino classico italiano. Vanta infinite collaborazioni con musicisti e orchestre di grande rilievo. Sperimentatore, docente, concertista, è il mandolinista italiano per eccellenza, leader del Trio, affiancato da Lorenzo Piccone alla chitarra e Luciano Puppo al contrabbasso.

Ospite speciale Fabio Rinaudo, attento studioso e interprete della cornamusa, da oltre trent’anni. Ha fondato le formazioni Birkin Tree (musica irlandese) e Liguriani (musica della tradizione norditaliana), con cui si esibisce da decine di anni in Italia e all’estero.