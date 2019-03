“Sposami Tour 2018 – 2019” – Terza tappa

La terza tappa del tour “Sposami 2018 – 2019”, organizzato da Sposami Wedding Solutions, arriva in Marina di Varazze domenica 24 marzo presso il bar-ristorante Life – Food & Drink dalle ore 15.00.

Ecco il programma:

– Ore 17.00 circa: rappresentazione di una cerimonia civile sulla banchina

– Ore 18.00 circa: sfilata abiti da sposa

– Ore 20.00: per tutti gli sposi iscritti all’evento aperitivo in omaggio. (Per tutti gli altri partecipanti aperitivo scontato offerto da Life – Food & Drink)

Taglio della torta con fontane ed effetti luminosi e degustazione dolci.

A seguire serata danzante disco & latino a cura di Mimmo DJ.

In caso di maltempo l’evento è rimandato a domenica 31 marzo.