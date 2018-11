“Sposami Tour 2018 – 2019” – Seconda tappa

❤ La seconda tappa del tour “Sposami 2018 – 2019”, organizzato da Sposami Wedding Solutions, approda in Val Bormida nella bellissima Villa degli Aceri in largo don Minzoni 2 a Carcare domenica 2 dicembre dalle ore 10 alle ore 19.

Partecipare conviene! Krea Catering per i matrimoni 2019, con un minimo di 100 invitati, darà in omaggio la Wedding Cake, la torta tradizionale eseguita da un mastro pasticcere con gusti a vostra scelta. Superfoto offrirà in omaggio il servizio fotografico con drone. Rita Clorofilla Weddingflower regalerà il bouquet della sposa. Ad estrazione La Svolta Acconciature offrirà in omaggio l’acconciatura sposa.

A tutte le coppie che prenotano la location entro la fine dell’anno il Relais Villa degli Aceri darà in omaggio una camera per la prima notte di nozze. Gi.Vi Arreda offrirà uno conto Sconto Extra del 10% sull’arredamento (10% + 10%) e ad estrazione una lampada da tavolo “cuboled” di Cini&Nils.

In programma alle ore 18 lo spettacolo pirotecnico a cura di Fabrizio Valente Fireworks. A seguire l’estrazione dei premi in omaggio: Acconciatura Sposa, Lampada da tavolo “cuboled” di Cini&Nils per arredare la casa degli sposi.

Per accedere gratuitamente e saltare l’accredito è altamente consigliato effettuare la registrazione sul sito web dell’evento. “A tutti gli sposi che avranno il piacere di venire a conoscerci abbiamo riservato una serie di sconti e omaggi per il vostro giorno più bello”, spiegano gli organizzatori. ❤