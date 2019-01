Sposami da Costa Otto.Zero – I professionisti incontrano i futuri sposi

L’organizzazione del matrimonio è diventata sempre più una fonte di stress e ansia per i giovani sposi e ultimamente ha perso un po’ la funzione di celebrazione intima e personale di un grande sentimento. Per questo alcuni esperti del settore hanno deciso di mettere insieme le proprie competenze e soprattutto le proprie sensibilità per ritrovare insieme agli sposi questa dimensione romantica, autentica, vera.

Nasce così l’evento “Sposami da Costa Otto.Zero”, complice la splendida location nel primo entroterra ligure che avrà come protagonisti assoluti gli sposi e come anfitrioni moltissimi professionisti del settore matrimonio. Una giornata magica tra tulle, spiagge dorate, dolci sorprese, fuochi d’artificio e un cofanetto viaggio in palio per la coppia più fortunata. Un pomeriggio dedicato alla realizzazione del vostro matrimonio. Venite a conoscere i migliori fornitori liguri legati al settore.

Programma

14 – 17:30 esposizione dei fornitori

18 – 19 aperitivo a buffet per le coppie

19 – 20:30 taglio della torta e spettacolo pirotecnico e per finire in bellezza estrazione di un cofanetto SMARTBOX per le coppie partecipanti.

I fornitori presenti: Pasticceria Canepa Prattours Viaggi, Vicenda Gioielleria, Il Caruggio Fiorito, L’Angolo dei Sogni, Pistacchio Imago, Lab Sara Staff di Vecchi Sara FireWorks, Fabrizio Valente Dj Bond, Roberto Moraca

L’ingresso è libero. Gradita la conferma.