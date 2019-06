Sport in città a costo zero con il Calisthenics all’Albenga Street Festival

La sesta e la settima giornata dell’Albenga Street Festival, la rassegna dedicata agli sport che si possono praticare in città a costo zero, saranno dedicate al Calisthenics e si svolgeranno questo sabato 29 e domenica 30 giugno in piazza Europa.

Sabato dalle 14 alle 17, grazie alla collaborazione con Spartan League Street Workout, sarà possibile provare la disciplina e cimentarsi nel divertentissimo gioco Cali-beerpong, su cui troverete tutte le informazioni a riguardo sulla pagina Facebook Albenga Street Festival. Non ci sono limiti di età, purché si sia già in grado di lavorare in gruppo, né limiti di abilità.

Domenica dalle 9:45 alle 19, grazie alla collaborazione di moltissime realtà guidate da YEPP Albenga e Spartan League Street Workout, più di 50 atleti, provenienti da tutto il Nord Italia, si sfideranno nelle Street Warz, complesse gare di forza e resistenza. Per l’occasione sarà anche presente un dj set di musica elettronica guidato dal grande Matteo Bellando.

Il termine Calisthenics deriva dall’unione delle parole “kalos” e “sthenos”, che in greco significano “bellezza” e “forza”. Questa disciplina ormai diffusa in tutto il mondo e che in Liguria diventa sempre più popolare unisce esercizi come sit-up, trazioni alla sbarra e piegamenti sulle braccia a movimenti della ginnastica artistica e acrobatica, in un’incredibile miscela di spettacolarità e forza. Il Calisthenics è praticabile da chiunque con benefici diversi per ogni fascia d’età, dalla psicomotricità per i giovanissimi al mantenimento dell’elasticità e della mobilità articolare per i senior.

Ricordiamo che per le due giornate è obbligatoria l’iscrizione a fini assicurativi, che si effettuerà il giorno stesso. YEPP Albenga ringrazia per la preziosa collaborazione Comune di Albenga, USACLI, Croce Bianca, i finanziatori del progetto YEPP Compagnia di San Paolo e Fondazione de Mari e gli sponsor Fronte Mare Ceriale, La Rustica 2.0, Spartaco e Tiger’s Gym Alassio.