Sport Days 2019 – 100% Sport ad Albenga con Decathlon

Rendere accessibile al maggior numero di persone il piacere e i benefici dello sport è in sintesi il senso d’impresa e l’impegno che Decathlon si assume nei confronti di chi pratica lo sport tutti i giorni con passione, siano essi adulti o bambini, principianti o esperti, collaboratori o clienti. Nel pieno rispetto di questa volontà l’azienda ha lanciato nel 2015 gli Sport Days, eventi esclusivi gratuiti riservati ai clienti che possiedono la Carta Fedeltà Decathlon.

Durante l’evento i team dei negozi hanno l’opportunità di trasmettere ai partecipanti la passione per lo sport e creare momenti unici di condivisione. Il senso dell’iniziativa è creare un’occasione di experience che unisca nella pratica e nei valori dello sport adulti e bambini, lasciando come ricordo la condivisione dell’esperienza sportiva.

Non perdetevi dunque questo appuntamento assolutamente da fissare in calendario, che in provincia di Savona si terrà domenica 3​ febbraio nel negozio Decathlon di Albenga. Partenza ore 7 davanti all’ingresso del negozio in direzione Prato Nevoso con un pullman gratuito per tutti i possessori di Carta Decathlon. Ogni partecipante avrà diritto ad un pacco gara gratuito e una riduzione sul costo dello skipass.

Info e iscrizioni su Decathlon.it oppure sulla pagina Facebook di Decathlon.