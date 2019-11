“Splendi più che puoi” – Convegno contro la violenza di genere

Nella Settimana contro la violenza di genere, promossa dal Comune di Savona, giovedì 28 novembre dalle 15 alle 18 nella sala conferenze di Palazzo Gavotti, in piazza Gilbert Chabrol 2, avrà luogo il convegno “Splendi più che puoi. Evoluzione nella tutela delle vittime di violenza”, che avrà in esame l’evoluzione normativa in materia di tutela delle donne

L’iniziativa è proposta dalla sezione di Savona dell’ADGI Associazione Donne Giuriste Italia e avrà tra gli ospiti anche la scrittrice Sara Rattaro, autrice del libro “Splendi più che puoi”.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.