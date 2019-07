Alla fine della Seconda Guerra Mondiale a seguito dei bombardamenti la chiesa di un piccolo paese è diventata impraticabile. Per ricostruirla quale soluzione escogiteranno le signore del paese sotto la santa benedizione del parroco?

Lo spettacolo teatrale andrà in scena mercoledì 10 luglio dalle 21:15 alle 23 in piazza delle Contrade a Orco Feglino e giovedì 11 luglio dalle 21 alle 23 in piazza della Chiesa a Olle, frazione di Finale Ligure.