Spettacolo teatrale “Tre cuori e una capanna in un’isola dei Mari del Sud”

Tre naufraghi ai vertici dell’eterno triangolo: marito, moglie e amante della moglie. Una grande capanna matrimoniale e una capannina da scapolo, Una donna fra due uomini se non proprio una femmina fra due maschi. A seguito di un imprevisto naufragio si ritrovano su un’isola deserta a soggiornare in due capanne abbandonate.

In questa paradossale situazione con difficoltà si realizzano le diverse strategie dell’adulterio tradizionalmente consacrato. Per semplificare le cose l’amante decide di raccontare tutto all’amico che per niente sorpreso propone un compromesso: concede alla donna di vivere maritalmente una settimana con l’uno e una settimana con l’altro.

Le conseguenze saranno inevitabilmente curiose: l’amante assume la psicologia del marito e il marito quella dell’amante. In un finale dal sapore shakespeariano sospeso tra sogno e realtà tutto sembra confondersi, i tre protagonisti perdono l’orientamento confusi tra l’accaduto e il desiderio, forse nascosto o forse no. Tutto sembra risolversi quando imprevedibilmente compare sull’isola il quarto incomodo…

con Maddalena Rizzi, Andrea Murchio, Marco Prosperini, Viccaro Alioscia

regia Filippo d’Alessio

scene Tiziano Fario

costumi Silvia Gambardella