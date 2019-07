Spettacolo teatrale “Sia fatta giustizia”

La vicenda si svolge in una locanda in cui gli attori, durante un banchetto, saranno rallegrati da musica e balli medioevali. Attori e ballerine indosseranno abiti tipici dell’epoca.

Accanto ad un personaggio realmente vissuto, Jean De Belleville, la nobildonna francese che si rivoltò contro il suo Paese quando il suo amato marito fu accusato di spionaggio e decapitato dai francesi e che per vendetta divenne un pirata, si trovano personaggi di fantasia: un mercante con la moglie e la figliastra, il podestà e due sconosciuti.

Lo scopo palese della presenza di tutti al banchetto è il recupero della nave che è stata sottratta dai pirati al mercante ma in realtà ognuno dei personaggi ha una sua motivazione nascosta. Tra liti e balletti, momenti di allegria e attimi di tensione si snoderà la storia che terminerà con un delitto e un presunto colpevole.

Lo spettacolo andrà in scena presso G. B. La Familiare in via Scarpa 5.