L’azione scenica si svolge in un determinato anno del primo Novecento. Siamo in un paese di campagna dove la vita trascorre quieta, molto modestamente. Oltre i monti, invece, in città c’è la rivoluzione industriale. Ecco allora il dubbio di una coppia: continuare a vivere tra il verde o cercare fortuna in fabbrica?

La rappresentazione è arricchita da alcune delle più belle canzoni dai nostri nonni.