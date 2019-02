Spettacolo teatrale “Il diario di Adamo ed Eva” a Finalborgo

In occasione del giorno di San Valentino, Sabato 16 Febbraio alle ore 21,00 il Teatro delle Udienze di Finalborgo propone uno spettacolo dedicato all’ amore; liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Mark Twain, “Il diario di Adamo ed Eva” prodotto da Associazione Baba Jaga, adattamento e regia Maria Grazia Pavanello, con Simone Cammarata e Chiara Tessiore, scene e costumi Sara Pelazza. Lo spettacolo fà parte della stagione teatrale 2018/19 del Teatro delle Udienze promossa dal Comune di Finale Ligure.

La trama

Nel mondo prima del mondo, l’uomo era già uomo, la donna era già donna. La lettura dell’universo per i genitori dell’umanità, comincia dalla pagina bianca, essendo pagine bianche essi stessi. Li incontriamo appena nati, che si aggirano per il Giardino dell’Eden, ancora ignari di tutto, tentando goffamente di dare una nome alle cose, di fare esperienza, di mettere in relazione le cause e gli effetti. Ed il risultato è esilarante.

Scoprono e imparano la natura delle cose, come due bambini nella stanza dei giochi. E mentre scoprono e imparano, si rivela la loro stessa natura. Di fatto, Adamo è pigro, razionale,un po’ ottuso, privo di uno sguardo incantato o poetico: Adamo dorme, poi si riposa, poi dorme. Eva è curiosa, intraprendente, instancabile, martellante e metodica: deve definire, capire, osservare, classificare. Eva è attratta dalla bellezza. Eva tenta di catturare le stelle, mentre Adamo … Adamo dorme. Lei chiacchiera, lui fugge. Lui si nasconde, lei lo ritrova. Lei ride, lui si stupisce. Lei piange, lui inorridisce ..

«È venuta un’altra volta a fare quel rumore penoso e a versare acqua dai buchi con cui guarda» …

Il paradiso perduto assume i contorni di un’infanzia perduta, ma senza amarezza. I due bambini crescono e si adattano ad un mondo adulto dove fanno capolino bisogno e mancanza, dunque anche desiderio. Amore. Un amore buffo. Un amore in cui nasce il primo figlio della storia del mondo: Caino.

Un amore che si scopre amore materno. Un amore che, gradualmente, diverrà anche amore paterno … non prima di aver fatto esperimenti sulla nuova creatura «Che fa suoni orribili con la bocca » … e che forse è un pesce o un canguro, … un amore raccontato con tenerezza e ironia, un amore che si scopre essere amore.

«Dovunque era lei, lì era l’Eden»

SCELTE&DIFFERENZE: due binari differenti, paralleli che si osservano, si scontrano, si cercano, si incrociano; Adamo ed Eva ci fanno ridere e riflettere nel buffo raccontarsi e contrapporsi di due mondi solo apparentemente inconciliabili.

Lo spettacolo fa parte inoltre degli eventi proposti all’interno della manifestazione “Itinerario Essere sociale” del Palazzo del Tribunale, pertanto i soci delle Associazioni organizzatrici avranno diritto alla riduzione del biglietto di ingresso.

BIGLIETTI

Intero: 15,00 euro

Ridotto: 10,00 euro (soci A Cielo Aperto, Soci Anffas, Soci ANPI, Soci Papa Giovanni XIII, Soci di Libera, Soci Jobel, Soci Slow Food, Soci CAI, studenti delle scuole superiori, sostenitori #iovivoilteatrodelleudienze.)

GRATUITO per i nuovi tesserati Baba Jaga 2019

