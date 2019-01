Spettacolo teatrale “È inutile piangere sul latte macchiato”

Quando ci si comporta bene si merita un premio! Un’uscita premio con cena al ristorante è proprio ciò che hanno meritato un gruppo di matti ospiti della clinica “Qui si sana”. Accompagnano il variegato drappello uno schizofrenico che crede di essere Superman e che essendo affetto anche da sindrome di Otello è convinto di essere tradito dalla sua amata, da un’ammalata di licantropia che è fermamente convinta di essere una gatta, da una ragazzina affetta da allucinazioni che non solo si porta a spasso il suo cane Orco ma gli parla.

Ancora, da un tipo grande e grosso con la sindrome di Peter Pan che ancora gioca con le macchinine, da un saputello con un disturbo dissociativo dell’identità ed infine da una donna semi-sorda, affetta da patologie miste:sindrome di Cotard e della mano aliena, convinta di essere un cadavere che cammina e con una mano che vive di vita propria.

Clotilde è l’infermiera un po’ picchiatella che li accompagna, anche sulla sua salute mentale si nutre qualche dubbio, per certo è distratta visto che non si accorge di cosa il gruppo sta macchinando. Vittima inconsapevole dei piani machiavellici di quell’insieme di pazzi sarà il pubblico che si troverà ad intrecciare con gli attori un rapporto di solidarietà, ma non tutti vorranno collaborare e allora… succederà qualcosa di imprevisto.