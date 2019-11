Nell’ambito di “VociTeatroMusica”, stagione 2019 – 2020 del Teatro Nuovo di Valleggia, l’Associazione Culturale Allegro con Moto invita allo spettacolo “Senza rossetto. 2 giugno 1946: la prima volta delle italiane al voto” con Ferdinando Molteni, Elena Buttiero e Piera Raineri, arricchito da composizioni per pianoforte a quattro mani.

Il titolo del recital deriva da un celebre articolo pubblicato dal Corriere della Sera il 2 giugno del 1946: “Al seggio meglio andare senza rossetto alle labbra. Siccome la scheda deve essere incollata e non deve avere alcun segno di riconoscimento le donne nell’umettare con le labbra il lembo da incollare potrebbero senza volerlo lasciarvi un po’ di rossetto e in questo caso rendere nullo il loro voto. Dunque il rossetto lo si porti con sé per ravvivare le labbra fuori dal seggio”.

Ingresso: intero € 6, ridotto € 5