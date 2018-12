Spettacoli musicali, intrattenimento e animazione per bambini, mercatini ma anche luci, colori e atmosfere tipiche del Natale: Ceriale si accende in vista delle festività con un ricco programma di eventi e manifestazioni organizzate dal Comune con la preziosa collaborazione delle associazioni locali. Inoltre grazie allo sforzo dell’amministrazione comunale sono state ampliate le zone interessate dalle luminarie natalizie.

Sabato 22 dicembre dalle ore 15:30 nel centro storico e nelle vie cittadine andrà in scena un fantastico spettacolo itinerante con gli Zampognari a cura della Cooperativa Diesis di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia).

“Potremo accogliere al meglio i turisti e i visitatori della nostra cittadina nel periodo delle feste natalizie con un programma di eventi per grandi e piccini – afferma il sindaco e assessore al Turismo Luigi Romano – Grazie agli uffici e a tutte le realtà associative siamo riusciti a mettere in campo tante iniziative e manifestazioni che animeranno le giornate di festa”.

Per l’assessore Eugenio Maineri “quest’anno gli eventi natalizi partiranno dall’8 dicembre, l’Immacolata che per tradizione è l’inizio delle festività. Quindi non solo eventi concentrati nella settimana di Natale ma per tutto il mese di dicembre. Tutto il pacchetto di manifestazioni è migliorato da un punto di vista qualitativo e quantitativo”.