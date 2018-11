Venerdì 7 dicembre dalle ore 20 il Teatro delle Udienze di Finalborgo cambia le sue vesti e diventa ristorante per accogliere lo spettacolo con cena “Rossini, il genio nell’altra stanza. Vita, musica e cucina” per la stagione teatrale 2018 – 2019, prodotto dall’Associazione Culturale Baba Jaga, interpretato da Chiara Tessiore con interventi musicali a cura del Mal d’Estro Trio (Bruno Giordano – clarinetto; Claudio Massola – clarinetto basso, clarinetto, flauti diritti e organetto diatonico; Alessandro Delfino – pianoforte).

Forse la sua sarebbe stata una vita normale. Forse, fosse nato il giorno prima, o il giorno dopo, non ci sarebbe molto da dire. Ma il suo anno di nascita è il 1792 e quello era anno bisesto. Gioachino Rossini nasce il 29 febbraio e la sua è una storia che sembra un romanzo e di più! La sua vita è più avventurosa di quella dei quattro moschettieri messi assieme!

Da ragazzino povero a uomo ricco e infelice, da giovane di “sinistra” a vecchio di destra, sempre pronto – tuttavia – a sfottere imperatori ed impostori. E poi grande, grande amatore: ci sono più di mille donne nel catalogo di Gioachino, una lista che avrebbe imbarazzato Leporello. Dopo i primi successi è talmente popolare che le ragazzine lo rincorrono per la strada tagliandogli pezzi di vestito da dosso, come succederà con i Beatles, e, se possibile, qualche ciocca di capelli. Lo scrive Lord Byron, furibondo che qualcuno fosse diventato ancora più famoso di lui.

[da “Gioachino Rossini, una vita” di G. Servadio]

A 150 anni dalla morte di uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi, la sua storia prende vita nelle parole della sua seconda moglie Olympe Péllisier, che racconta un genio attraverso le sue luci ed ombre ma soprattutto le sue più grandi passioni: la musica e la buona cucina.

Uno dei più grandi geni musicali di tutti i tempi raccontato anche attraverso il suo bipolarismo e l’incapacità di scegliere, in costante oscillazione tra romanticismo e classicismo, vita e depressione, arte, musica e silenzio.

La cena a cura dell’Istituto Alberghiero “A. Migliorini” di Finale Ligure propone un ricco menù in vero stile Rossini: si inizierà con l’aperitivo di benvenuto (Ermione) e dopo lo spettacolo si continuerà con l’antipasto Guglielmo Tell (sformatino di zucca in crema di gorgonzola) e il primo piatto Armida (lasagne zucchine & speck). Come secondo verrà servito il filetto di orata Zelmira (orata al cartoccio con patate e castagne). Si concluderà con la torta Rossini e il caffè.

Spettacolo + Cena: intero 35 €, ridotto 30 €