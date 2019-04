Speleogita all’Andrassa con il Club Alpino Italiano

Il Gruppo Grotte del Club Alpino Italiano di Savona organizza una gita in grotta aperta a tutti per avvicinarsi al mondo della speleologia. Meta dell’uscita, senza nessuna grossa difficoltà (non è richiesta una particolare preparazione atletica o tecnica), sarà la grotta dell’Andrassa a Le Manie.

I partecipanti saranno accompagnati dagli esperti istruttori del Gruppo Grotte CAI Savona alla scoperta della grotta appena sopra Spotorno. Ci si calerà con una corda in un pozzo di dodici metri per poi seguire un percorso orizzontale composto da bassi cunicoli, ampie sale e salti (superabili per mezzo di scale fisse) dove si avrà la possibilità di osservare meravigliose colate concrezionali e stalattiti tubolari. Con la gita si avrà anche l’occasione di conoscere le principali tecniche di progressione speleologica.

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria. Il costo dell’escursione è pari a 10 € per i soci CAI e 15 € per i non soci (incluso noleggio dell’attrezzatura fornita dal CAI che consiste in casco, impianto di illuminazione, imbrago). Per le iscrizioni è possibile rivolgersi ogni venerdì dalle 21 alle 22:30 presso la sede del Gruppo Grotte CAI Savona in corso Mazzini 25 (Asilo Nido Piramidi) oppure prenotarsi tramite sito Internet.