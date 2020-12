“Spazio per Tutti”: Davide Canadelli svela “Le meraviglie del cielo autunnale e invernale”

Savona. “Spazio per Tutti” è la nuova rassegna di divulgazione scientifica a cura del Gruppo Astrofili Savonesi e dell’Associazione Astrofili Polaris di Genova, in cui si alterneranno serate dedicate all’astronomia “da balcone”, osservazioni dal vivo al telescopio della Luna e degli oggetti celesti e incontri con astronomi professionisti e dilettanti, volti a suscitare l’interesse per l’universo.

Venerdì 4 dicembre sera alle ore 21 su Zoom, YouTube e Facebook il primo ospite Davide Canadelli, ricercatore dell’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta, parlerà de “Le meraviglie del cielo autunnale e invernale”, ovvero di tutto ciò che si può osservare in questo periodo ad occhio nudo con un binocolo o un telescopio. Negli ultimi anni Canadelli ha tenuto diverse conferenze di astronomia al Museo di Storia Naturale e al Palazzo della Meridiana di Genova.

Per seguire l’evento sulla piattaforma basterà inserire il Meeting ID 814 1965 3415 e il Passcode 6vDQ4e . Chi volesse intervenire e porre domande può contattare via e-mail il Gruppo Astrofili Savonesi.