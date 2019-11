“Sosteniamoli con i ravioli dell’Alpicella” – Cena benefica per il Centro d’Ascolto Caritas

Venerdì 22 novembre dalle ore 19:45 all’Oratorio Salesiano il Lions Club Varazze – Celle Ligure, Distretto 108 Ia3 – III Circoscrizione – Zona A, gemellato con i Club di Grenoble – Gresivaudan (Francia) e Vimercate (Milano), organizza una cena a scopo benefico a tema “Sosteniamoli con i ravioli (dell’Alpicella)”.

Cena in compagnia a sostegno del Centro d’Ascolto della Caritas Diocesana, gestito dalle Parrocchie Sant’Ambrogio e San Nazario e dalla sezione di Varazze della San Vincenzo.

Quanto raccolto sarà devoluto per aiutare le famiglie in difficoltà attraverso un quotidiano intervento economico e sociale. Offerta per la cena: 25 €. La prenotazione è caldamente suggerita.