Sorpresa di Pasqua a Le Officine

Quante sorprese ci aspettano al Centro Polifunzionale Le Officine! Non prendete impegni per sabato 20 aprile alle ore 16: la giornata sarà ricca d’intrattenimento e divertimento per tutti!.

I più grandi successi degli anni ’80 con il gruppo musicale Radio 80 con Alessio Briano, Angela Vicidomini, Artan Selishta in piazza Marco Biagi. Giro a cavallo con il battesimo della sella presso il giardino fronte Iperceramica a cura dell’Associazione Ippica Finalese. E poi non dimentichiamoci tante uova di Pasqua, omaggio de Le Officine, che verranno distribuite ai più piccoli (fino ad esaurimento scorte).

Insomma un pomeriggio ricco di eventi, musica, sorprese, divertimento!