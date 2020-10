“Sono bravo con la lingua”: viaggio tra le parole del mondo con Antonello Taurino

Savona. Domenica 6 dicembre alle ore 17:30 all’Antico Teatro Sacco Antonello Taurino porta in scena “Sono bravo con la lingua”, produzione del Teatro della Cooperativa di cui è autore insieme a Carlo Turati e regista.

Un viaggio nella linguistica attraverso le curiosità più divertenti degli idiomi del mondo, un monologo nello stile di altri spettacoli di Taurino: argomenti serissimi trattati in modo comicissimo. Qui è l’esilarante confessione di un docente di lingue antiche alle prese con la svolta lavorativa più destabilizzante della sua carriera: la possibilità di trasferirsi in un’azienda hi-tech della Silicon Valley.

Michelangelo chiese al suo Mosè, tant’era perfetto: “Perché non parli?”. Ma non bastava un movimento del piede? Doveva pure parlare? Lo sapete che i Kuuk Thaayorre non hanno parole per distinguere destra e sinistra? Che i Piraha non ne hanno per i numeri? Che i Finlandesi nella loro lingua non marcano il genere ma hanno un termine per la distanza che una renna può percorrere senza fermarsi?

Che non è vero che gli Eschimesi hanno infiniti sinonimi per “neve” ma che la propensione al risparmio dei cinesi dipende forse un po’ anche dalla loro lingua, dato che il tempo verbale del futuro non è grammaticalmente distinto dal presente? Dove ci porteranno gli sviluppi dell’intelligenza artificiale, della linguistica computazionale e della sempre maggiore diffusione di chatbot e assistenti vocali? Cosa sappiamo delle ultime scoperte della neurolinguistica?

Al momento gli studiosi concordano nel dire che le più innovative tecnologie dei più esperti programmatori, ingegneri e linguisti, riunita insieme, ancora per molto non riuscirà ad eguagliare la potenza del miracolo che accade nel cervello di un bimbo quando impara la lingua madre, ben prima di andare a scuola. Niente è più umano del linguaggio: nasciamo con una disposizione naturale a parlare, così come il volo per gli uccelli. “In-fante”, “In-fans”, è colui che non parla. Perché la lingua è ciò che usiamo per comunicare, scrivere, raccontare il mondo ma è anche una finestra sui nostri meccanismi cerebrali e un riflesso del mondo che ci circonda.