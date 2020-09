“Solitudini” e “Spoiler Alert”: il vissuto del lockdown in scena a Finale Ligure

Finale Ligure. Ricominciano i laboratori teatrali per adulti e ragazzi dell’associazione Baba Jaga, guidati dall’attrice Chiara Tessiore, secondo una proposta formulata in modo da potersi adattare in maniera sempre professionale ed efficiente al corso degli eventi che l’emergenza sanitaria determinerà.

“Qualunque cosa accada siamo pronti ed essendo la nuova stagione teatrale improntata tutta sul tema dell’eroe ci pare che con esso si possa raccontare l’accanimento appassionato con cui la nostra associazione si ostina a proporre attività di qualità, nonostante tutto”, dichiarano i rappresentanti.

Si comincia sabato 3 ottobre alle ore 21 con la performance degli allievi adulti “Solitudini” e domenica 4 ottobre alle 17 con quella dei ragazzi “Spoiler Alert \\ Non è successo niente”, entrambe drammaturgie originali sviluppate dagli allievi stessi per raccontare i mesi del lockdown e il rinnovato desiderio di ritrovarsi.

Posti disponibili: 20. È necessaria la prenotazione.