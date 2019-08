“Soliday” & Cena dei Colori

Dopo lo strepitoso successo dello scorso anno domenica 25 agosto torna a Cairo Montenotte “Soliday”, la festa delle associazioni del territorio, che dalle ore 16 saranno presenti in piazza della Vittoria per far conoscere, anche con dimostrazioni pratiche, le attività sportive e di volontariato svolte durante l’anno. In questa occasione i cittadini potranno donare dei contributi che saranno devoluti in beneficenza.

La giornata si concluderà alla sera con la Cena dei Colori, organizzata dai ristoranti aderenti in collaborazione con l’amministrazione comunale a partire dalle ore 20:30 nella splendida cornice di via Roma. Le prenotazioni si dovranno effettuare presso Perla Nera, Alpi, Osteria del Vino Cattivo, La Grotta, Rafe’, Arche’.

Si chiede cortesemente una caparra di 10 €. Il prezzo complessivo è di 30 € per gli adulti e 10 € per i bambini (bevande incluse), comprensivo di una quota che sarà devoluta come contributo per l’acquisto di un saliscendi per disabili per la piscina di Cairo Montenotte, che ancora ne è sprovvista, così da rendere fruibile la struttura sportiva a tutti.