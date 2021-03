“Sogni di vite mai vissute”: i mondo onirici di Laura Di Fonzo in mostra a Carcare

Carcare. In un momento storico in cui si ha bisogno di spensieratezza e di evadere dalle difficoltà imposte dalla pandemia dall’8 al 31 marzo nella prestigiosa sede di Villa Maura, già luogo di numerosi eventi artistici nel corso degli anni, è visitabile l’esposizione “Sogni di vite mai vissute” di Laura Di Fonzo.

La pittrice propone “finestre” su mondi onirici in cui immergersi e lasciarsi andare, in una poetica fantasiosa e surreale, sui toni del blu, fra cavalli immersi in nuvole tempestose e figure femminili che narrano storie: un dialogo tra opera e osservatore.

La mostra è promossa dall’Assessorato comunale alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca Civica Centro Studi “Anton Giulio Barrili”. “Riprendiamo in punta di piedi con le attività culturali presso la biblioteca civica con questa esposizione di Laura Di Fonzo”, dichiara l’assessora Giorgia Ugdonne.

“Grazie alla sua intraprendenza sarà possibile testare la formula della visita online per dar modo a tutti di poter godere delle opere dell’artista, senza doversi recare sul posto – aggiunge – Certamente la visione in presenza ha un altro effetto ma la cultura e l’arte non si devono fermare: ecco dunque un modo alternativo per far sapere che ci siamo e stiamo lavorando per tempi migliori”.

L’esposizione è accessibile lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 a mezzogiorno e dalle 14 alle 17:30, martedì e giovedì dalle 14 alle 17:30 con ingressi contingentati e nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.