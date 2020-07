Snorkelling per adulti e bambini ad Albisola Superiore

Giovedì 30 luglio presso la spiaggia libera Capo Torre di Albisola Superiore, alle ore 10, si terrà una mattinata all’insegna dello snorkelling.

Si tratta di un’attività di scoperta della vita sott’acqua per adulti e bambini dagli 8 anni in sù. L’evento è a numero chiuso e a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua e dell’assessorato all’ambiente.

Dopo una breve introduzione all’ambiente marino e alle caratteristiche dei nostri fondali, due esperti in biologia marina accompagneranno i visitatori, in piccoli gruppi, in un’osservazione guidata delle specie che popolano i primi tratti del fondale, particolarmente integro e ricco dal punto di vista naturalistico.

Lo snorkeling si effettua nuotando in superficie e mantenendosi vicino alla riva. Non si effettuano apnee né immersioni. A causa dell’emergenza sanitaria per partecipare alle uscite è necessario essere muniti di propria maschera e boccaglio e saper nuotare, oltre ad avere buona confidenza con l’uso dell’attrezzatura da snorkeling.

I minori devono essere accompagnati da un genitore. In caso di condizioni meteo marine avverse le uscite possono essere rimandate. L’attività ha una durata di circa due ore. La prenotazione è obbligatoria al numero 366 6221213 o alla mail info@cearivierabeigua.it.