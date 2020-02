Slow trekking con gli asinelli e supergrigliata ad Asinolla

Al Parco Natura Asinolla non si ferma la programmazione di eventi e anzi si respira già aria di primavera. Dunque un altro fine settimana da non perdere sulle colline pietresi per godersi un po’ di relax con una vista mozzafiato e tutti i servizi della struttura.

Si inizia sabato 29 febbraio alle ore 10: apertura del parco con tutti gli animali pronti ad accogliere grandi e piccini. A richiesta si potrà svolgere il nuovo servizio outdoor, lo slow trekking, il trekking con gli asinelli sotto la guida dello staff. Per tutti gli ospiti e i partecipanti alle 11:30 è previsto un aperitivo speciale con vista mare.

Domenica 1 marzo tornano gli appuntamenti gastronomici, nello specifico una supergrigliata dalle ore 12:30. Il menù comprende antipasti, grigliata mista di carne e dolci della casa. Anche per la giornata di domenica saranno a disposizione tutti i servizi di Asinolla.

Informazioni e prenotazioni: 3337329813 – 3475672522 – 3391771999