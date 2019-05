Skateboard e BMX all’Albenga Street Festival

Quarta giornata di Albenga Street Festival, la rassegna dedicata agli sport che si possono praticare in città a costo zero, domenica 12 maggio dalle 15 alle 19:30 in piazza Europa con la collaborazione di Firewall SkatePark Imperia e BMXzzers: per la prima volta anche le discipline su ruote entrano a far parte dello Street Festival.

I ragazzi del Firewall SkatePark da anni applicano un metodo di insegnamento dello skateboard, particolarmente adatto a giovani e giovanissimi, che oltre a fornire i fondamenti per ottenere la padronanza dello skate ha lo scopo di aumentare il loro senso di sicurezza, stimolandoli ad aver maggior fiducia in se stessi.

La Crew BMXzzers affiancherà l’attività degli skater con una dimostrazione delle evoluzioni che si possono effettuare in un percorso urbano sulle BMX, biciclette adatte sia alla velocità che alle esibizioni acrobatiche. L’evento include sia una dimostrazione delle discipline sia la possibilità di provare lo skateboard; chi lo desidera può partecipare con la propria tavola o la propria bicicletta. La giornata è aperta a tutti, senza limiti d’età e senza costi di partecipazione. E’ obbligatoria a fini assicurativi l’iscrizione, che si effettuerà il giorno stesso.

YEPP Albenga ringrazia per la preziosa collaborazione Comune di Albenga, UACLI, Croce Rossa – sede di Albenga, i finanziatori del progetto YEPP Compagnia di San Paolo e Fondazione de Mari e gli sponsor Fronte Mare Ceriale, La Rustica 2.0, Spartaco e Tiger’s Gym Alassio.