“Sipario sul Presepe” – Concerto di chiusura delle festività natalizie

Domenica 20 gennaio alle ore 16:30 presso il Convento dei Frati Cappuccini di Quiliano si terrà il tradizionale concerto a conclusione delle festività natalizie “Sipario sul Presepe”, nato dalla collaborazione tra il Comune e il Convento.

Quest’anno allieterà il pomeriggio il coro della scuola civica di musica DNA Musica. Sarà inoltre possibile visitare, per chi non lo avesse ancora fatto, il presepio artistico allestito all’interno del convento. Al termine del concerto sarà offerta, come da tradizione, una merenda a tutti i presenti.

Con questo appuntamento terminano le iniziative organizzate nel periodo natalizio dal Comune di Quiliano in collaborazione con le associazioni.