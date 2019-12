Silent Street Workout – “Vivi il parco” in versione natalizia

Avrà anche uno scopo benefico il prossimo appuntamento di “Vivi il parco”, il progetto di sicurezza integrata varato dagli assessorati alla Polizia Municipale e allo Sport del Comune di Loano, che si propone di modellare gli spazi pubblici e soprattutto rivitalizzare i parchi cittadini affinché diventino sempre di più luoghi di socializzazione e inclusione.

Domenica 22 dicembre si terrà il Silent Street Workout – Christmas Edition a cura dei trainer di Bà Dà Fit. Il ritrovo è alle ore 16 in piazza Italia: a partire dalle 17 gli istruttori guideranno i partecipanti in una sessione di allenamento all’aria aperta a tema natalizio nel centro storico.

La particolarità del Silent Street Workout è data dal fatto che le istruzioni sugli esercizi da seguire saranno impartite tramite un microfono sintonizzato sulla frequenza delle cuffie wireless di cui saranno dotati i partecipanti. Da qui la definizione di Silent Street Workout, “allenamento urbano silenzioso”.

Dato che si svolge a pochi giorni da Natale questo nuovo appuntamento sarà in versione “natalizia”: gli istruttori si presenteranno in tenuta da Santa Klaus e i partecipanti sono invitati a presentarsi a loro volta in “abbigliamento natalizio” per dar vita alla “camminata dei Babbi Natale più silenziosa che ci sia”.

La partecipazione ha un costo di 10 €. Ai partecipanti verranno consegnati in omaggio una t-shirt e un berretto da Babbo Natale. Il ricavato verrà devoluto alla onlus DopoDomani di Loano.