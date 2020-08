“Silent nature”, a Varazze musica classica alla scoperta del territorio

Varazze. Mercoledì 12 agosto ritorna la combinazione di trekking e musica classica in collaborazione con Vivi Beigua – Riviera e Parco del Beigua e il Varazze Club Nautico ma si rinnova lo scenario.

La mattina, percorrendo il vecchio sentiero che si inerpica tra muretti a secco e uliveti, raggiungeremo la frazione Castagnabuona, da dove si potrà ammirare tutta Varazze, per poi raggiungere il Santuario Nostra Signora della Croce, dove ci attenderà il “silent concert” di musica classica della Finzi Academy con il Trio Hoffmann.

Il ritrovo è alle ore 6:30 presso la stazione ferroviaria. L’iniziativa durerà fino alle ore 12 circa ed è gratuita e finanziata nell’ambito dell’accordo Regione Liguria – MATTM per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. La prenotazione è obbligatoria online entro le ore 12 di martedì 11 agosto. Per informazioni telefonare al numero 393 9896251 (guide Cooperativa Dafne).

La sera invece andremo in uno dei luoghi più belli e incontaminati di Varazze: lungomare Europa. Ci si potrà arrivare anche in canoa con le canoe del Varazze Club Nautico (info: 329 3933582) oppure noleggiando una bicicletta o un risciò da Nolo Bici La Mola (info: 019 932370) per andare alla scoperta di lungomare Europa fino alle 22, orario in cui inizierà il concerto di musica classica (rigorosamente con le cuffie!).