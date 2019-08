Silent Disco – Jorn Edition 2.0

A conclusione di un’estate molto positiva per Casa Museo Jorn, con la partecipazione di quasi mille persone, il museo lascia la sua sede collinare per una notte e incontra cittadini e turisti sulla sabbia de La Flaca Beach. Per il secondo anno torna infatti sabato 10 agosto la Silent Disco – Jorn Edition, momento di promozione e aggregazione pensato per diffondere il nome di Asger Jorn e del museo in un modo non convenzionale ma altrettanto efficace presso un pubblico più giovane e meno incline alla visita tradizionale.

Questo approccio ha permesso in passato di verificare un aumento delle presenze di giovani visitatori al museo, difficilmente riscontrato se non a seguito di eventi musicali e aggregativi, studiati appositamente per queste fasce di pubblico.

La serata, inserita nell’ambito del Diato Festival Vol. IV, partirà alle ore 18 con l’AperiFest, accompagnato da dj set e body painting, e proseguirà con live music delle band The Newlanders, Jun, Diatomea Band e Shandon. La Silent Disco comincerà a partire dalle 23:30 quando sarà possibile iniziare ad affittare le proprie cuffie per scatenarsi silenziosamente sulla spiaggia. Saranno presenti sorprese e giochi a tema Asger Jorn.

BIGLIETTI

Costo: 10 € (cuffie + birra media) IN PREVENDITA

Costo: 15 € (cuffia + birra media) LA SERA DELL’EVENTO

MODALITÀ DI PAGAMENTO

PREVENDITE IN CONTANTI

Presso Casa Museo Jorn

sabato e domenica 9 – 13 e 16 – 20

martedì 9 – 12

giovedì 15 – 17

Whatsapp

Stella 3407343848

Daniele 3335482100

Maria 3489159415