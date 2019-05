Simpatiche sorprese durante la serata, sconti dedicati agli sposi per i viaggi di nozze e taglio della torta all’Agenzia Priamar Viaggi in via Maestri d’Ascia 3R a Savona.

Con la partecipazione di Artemisia Fiori, Roberto DJ Set, Gianna Parrucchiera, Ilenia Lombardo Wedding Planner, Noleggio Wedding Car Fois, Pasticceria Le Due Oche, Profumeria Brera Make Up, SposaModaMilano a Savona, VVSTUDIO Photo & Video.