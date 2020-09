“Sicilia Street Food”: la cucina del Sud e il cabaret di Tony Sperandeo a Savona

Savona. Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre dalle 10 a mezzanotte piazza del Brandale ospita le migliori specialità culinarie di “Sicilia Street Food”. L’iniziativa nasce per far rivivere colori, suoni e odori di una festa ricca di cultura e storia siciliana, con prodotti tipici del territorio e cibi tradizionali.

Grande spazio verrà dato ai prodotti enogastronomici, lo street food “made in Sicilia”: cannoli, arancine, panelle, cassate, birre e vini di produzione artigianale in una vera e propria “food and drink experience”. Ospite d’onore l’attore Tony Sperandeo, che allieterà gli avventori con monologhi e cabaret.

L’evento è organizzato da A’ Vucciria in collaborazione con Agenzia Cinzia Miraglio e Associazione Sodalizio Siculo Savonese “Luigi Pirandello”.