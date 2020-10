“Si dolce è il tormento che in seno mi sta”: Monica Russo e Mauro Castellano in concerto

Savona. Sabato 12 dicembre alle ore 21 l’Antico Teatro Sacco ospita il concerto “Si dolce è il tormento che in seno mi sta” del soprano Monica Russo e del pianista Mauro Castellano, i quai si esibiranno nelle musiche di Monteverdi, Purcell, Haendel, Vincenzi (in prima esecuzione assoluta), Mascagni, Mozart, Dvorak, Castellano (in prima esecuzione assoluta), Bussotti (in prima esecuzione assoluta) e Pucci.

Monica Russo si è diplomata brillantemente in Canto lirico all’Istituto Musicale “L. Cherubini” di Lucca, accompagnata al pianoforte dal maestro Mauro Castellano, e nel contempo ha anche conseguito la laurea magistrale con massimo dei voti e lode in Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Genova, la cui tesi si è aggiudicata il Premio “Fulvia Bardelli”, bandito dal Teatro dell’Archivolto.

Mauro Castellano ha studiato Pianoforte con Walter Ferrato, diplomandosi brillantemente, appena diciassettenne, presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova, dove ora insegna da molti anni. Suo maestro di composizione è stato Sylvano Bussotti, del quale è divenuto assistente presso la Scuola di Musica di Fiesole. Alla medesima scuola ha seguito una masterclass con Maurizio Pollini. Considerato unanimemente dalla critica come uno dei più interessanti pianisti compositori italiani, ha suonato per le più prestigiose istituzioni musicali italiane ed estere.

Il suo “Concerto per pianoforte e orchestra – Scena dei gesti estremi” è stato commissionato ed eseguito presso il Teatro “Carlo Felice” di Genova. La sua opera lirica “Campana di vetro”, su libretto proprio, è stata rappresentata con grande successo di pubblico al Teatro Nuovo a cura dell’Associazione Rossini di Savona, ricevendo una recensione estremamente elogiativa dalla specialistica rivista L’opera, dedicata al mondo del melodramma.