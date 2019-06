“Sherlock Holmes e i delitti di Jack lo Squartatore” al Festival Teatrale di Borgio Verezzi

Mercoledì 17 e giovedì 18 luglio al Festival Teatrale di Borgio Verezzi, in prima nazionale, andrà in scena “Sherlock Holmes e i delitti di Jack lo Squartatore”.

di Helen Salfas

con Giorgio Lupano, Francesco Bonomo, Rocío Munoz Morales

e con Alarico Salaroli e in o.a. Emanuela Guaiana, Giada Lorusso, Tommaso Minniti, Giulia Morgani, Emiliano Ottaviani, Stefano Quatrosi

regia Ricard Reguant

produzione Ginevra Media Production srl

Londra 1888. Una serie di terribili omicidi di giovani prostitute sta scuotendo l’opinione pubblica. L’ispettore Lestrade, disperato per la drammatica situazione e la pressione della stampa, decide di ingaggiare il famoso detective Sherlock Holmes, che insieme all’inseparabile dr. Watson inizierà le indagini per dare un volto al terribile assassino soprannominato Jack lo Squartatore. Avventura e suspance sono il mix esplosivo che li porterà a scoprire una verità molto più sconvolgente di quanto loro stessi potessero immaginare. Sir Arthur Conan Doyle, il creatore di Sherlock Holmes, fu davvero chiamato più volte da Scotland Yard ad offrire la sua consulenza sugli efferati delitti che in quegli stessi anni coinvolgevano la Londra Vittoriana: Helen Salfas ha ritrovato quegli scritti e li ha utilizzati per la stesura di questa originale pièce di teatro, che unisce la fantasia di un personaggio inventato – Sherlock Holmes – con la realtà di uno dei più crudeli assassini della storia moderna.