“Sguardi Laterali”, Livia Grossi presenta “Il giornale parlato – L’informazione in scena”

Andora. Continuano gli appuntamenti dell’VII rassegna letteraria “Sguardi Laterali – Incontro con gli autori su temi inconsueti”, promossa dal Comune: martedì 25 agosto alle ore 21:30 a Palazzo Tagliaferro sarà ospite la giornalista Livia Grossi, da vent’anni collaboratrice del Corriere della Sera, che proporrà al pubblico “Il giornale parlato – L’informazione in scena: quando il linguaggio fotografico diventa reportage teatrale”.

La serata permetterà inoltre al pubblico di fruire di un estratto dello spettacolo prodotto e interpretato dalla stessa Grossi “Nonostante voi. Storie di donne coraggio”.

Livia Grossi si occupa di teatro e cultura. L’amore per i viaggi l’ha portata a realizzare alcuni reportage. Da qualche tempo i servizi realizzati in Africa, Albania e SudAmerica sono diventati reading teatrali, o meglio pagine di “giornale parlato”.

Si tratta di una nuova forma di giornalismo detto “in scena”, come se il palco fosse una pagina di un magazine, con contributi fotografici, interviste in video, musica dal vivo, e la giornalista che “dice il pezzo” guardando negli occhi il lettore. I suoi lavori sono stati oggetto di servizi d’approfondimento televisivi e ospitati in importanti teatri e festival.