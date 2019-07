“Sguardi laterali” – La profiler Roberta Bruzzone presenta “Io non ci sto più”

Sarà Roberta Bruzzone ad aprire martedì 23 luglio alle ore 21:15 nei Giardini di Palazzo Tagliaferro la rassegna “Sguardi laterali – Incontri con gli autori su temi inconsueti”. In conversazione con Christine Enrile presenterà il libro “Io non ci sto più” (edizioni De Agostini) in cui descrive comportamenti e caratteristiche dei narcisisti maligni e le tecniche che adoperano per manipolare le loro vittime.

Nel libro la profiler più famosa d’Italia rileva quali siano le caratteristiche che rivelano un manipolatore affettivo sia nell’ambito lavorativo sia nella vita personale. Bruzzone dà consigli concreti su come liberarsi di queste persone che tessono trappole per ogni vittima partendo dalle debolezze o dalle insicurezze delle persone. Il libro propone una lista di cento caratteristiche tipiche. “Se qualcuno intorno a voi ha almeno 40 di questi comportamenti avete certamente a che fare con un narciso maligno”, scrive.

L’autrice espone le tecniche che permettono di individuare e liberarsi dai manipolatori affettivi una volta per sempre. Il libro è rivolto a tutti, anche a chi pensa di non averne bisogno. “Tutti prima o poi abbiamo a che fare con un manipolatore affettivo: qualcuno che dice di tenere a noi ma finisce per farci fare sempre quello che vuole – spiega la profiler – Il pensiero corre subito al partner, certo, ma il manipolatore può essere anche un genitore, un fratello, un amico, un capo”.

Roberta Bruzzone, che in tanti anni di carriera come profiler ha imparato a individuare al volo queste persone tossiche, spiega tutte le tecniche per riconoscerle, difenderci e ritrovare libertà e serenità. All’interno del libro i segnali classici per riconoscere i manipolatori affettivi, le trappole che usano per farci fare ciò che vogliono, le strategie per neutralizzarli, le tecniche per allontanarli per sempre dalla nostra vita.