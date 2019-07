Sfilata “Vai a punto con la moda”

Giovedì 18 luglio alle ore 21:15 nel piazzale della Polisportiva San Nazario, in via Cilea 48, a Varazze si terrà una sfilata di moda proposta in collaborazione con numerosi esercizi commerciali varazzesi e il patrocinio del Comune.

La serata sarà animata da dj set, PGS Primavera e Danzastudio Varazze. Gli organizzatori invitano turisti e varazzini a partecipare numerosi per trascorrere una serata in compagnia tra musica, moda, danza, ginnastica artistica e tanto altro.