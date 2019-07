Settimana in Musica con l’Accademia Musicale del Finale

Si apre oggi è una settimana in cui l’Accademia Musicale del Finale è molto impegnata in diverse serate di musica. Si inizia lunedì 8 luglio alle ore 21:30 in piazza Cialet a Vado Ligure con la musica e il canto dell’Accademia Singers and The Jars. Con il loro set acustico, chitarra basso e cajon i ragazzi daranno vita ad un repertorio di canto e musica moderna preparati durante l’anno dalle maestre Cristina Baroni e Silvia Remaggi.

Martedì 9 luglio in piazza Plebiscito a Magliolo si esibirà l’Accademia Rock Gli Allievi: saranno infatti proprio i giovani allievi che, guidati dai loro insegnanti, durante l’anno si sono impadroniti di un ricco repertorio e di vere competenze musicali.

Mercoledì 10 luglio in piazza Nostra Signora del Soccorso a Pietra Ligure si esibirà l’Accademia Rock I Docenti. Ascolteremo Cristina Baroni, Silvia Remaggi, Marco Canavese, Leo Saracino, Maurizio Dedoni Dino Cerruti, Fabio Frontero e Fabio Tessiore, tutti insegnanti dell’Accademia Musicale. Saranno inoltre presenti come ospiti Nico LoBello e Michele Dotta. Verranno cantate e suonate musiche jazz rock con numerosi brani classici rivisitati in maniera jazz.

Giovedì 11 luglio sarà piazza di Porta Testa a Finalborgo il palcoscenico che accoglierà la seconda esibizione dell’Accademia Rock Gli Allievi. Infine domenica 14 luglio in piazzetta Libeccio a Varigotti ascolteremo il Quartetto Jazz con la presenza dei maestri Cristina Baroni (cantante), Dino Cerruti (contrabbasso), Leonardo Saracino (batteria) e Maurizio Lavarello (pianoforte) come ospite della serata.