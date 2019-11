Settimana di San Martino

Lunedì 11 novembre si celebra san Martino e in occasione della settimana a lui dedicata il Comune di Albenga organizza un ricco calendario di eventi: mostre, letture, una caccia al tesoro per i più piccoli e molto altro, il tutto pensando anche alla buona cucina grazie ad un’iniziativa della Croce Bianca in piazza 4 Novembre.

“Portiamo avanti il progetto europeo ‘New Pilgim Age’ sulle tematiche del turismo culturale, lento ed esperienziale nell’ambito di un’economia sostenibile: stiamo infatti mettendo in atto diverse iniziative e una Local Roadmap – afferma il vicesindaco Alberto Passino – Per rafforzare il legame della nostra città con san Martino abbiamo pensato una serie di iniziative rivolte a tutte le fasce di età: saranno appuntamenti da non perdere!”.

PROGRAMMA

Venerdì 8 novembre

alle ore 18 presso Sede UCAI in piazza dei Leoni: inaugurazione mostra fotografica “Via Sancti Martini da Szombathely fino a Albenga”. Il reportage del cammino di Sergio Giusto. La mostra sarà aperta fino all’8 dicembre dal giovedì al sabato dalle 15 alle 19, la domenica dalle 10 alle 13

Sabato 9 novembre

dalle ore 16:30 alle ore 17:30 letture e lettori itineranti in centro storico a cura dell’aps #cosavuoichetilegga?

dalle ore 16:30 alle 17:30 in piazza san Michele ACCOGLIERE CON GENTILEZZA … “L’affido: un altro modo di essere famiglia”. Racconto e presentazione progetto Affido a cura di Sjamo Onlus, Albenga

ore 17:30 Chiostro Palazzo Oddo (in caso di pioggia all’interno del palazzo) MANTELLO DI POESIA, reading poetico con Mario Parodi

Domenica 10 novembre dalle ore 11 alle ore 20 degustazione cucina tipica e di stagione a cura di Croce Bianca e produttori di vino locali

Lunedì 11 novembre dalle ore 9:30 Caccia al tesoro “IL MANTELLO DI SAN MARTINO – IL MANTELLO DELL’ACCOGLIENZA”, rivolta ad alunni scuola primaria Albenga