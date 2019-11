Da una proficua collaborazione tra la storica ditta Besio dal 1860 e numerose macellerie del centro di Savona nasce un grande evento dedicato al consumo di prodotti locali: la Settimana della Mostarda artigianale.

Da mercoledì 13 a mercoledì 20 novembre i clienti che acquisteranno un prodotto nelle macellerie convenzionate riceveranno uno sconto del 10% sull’acquisto della mostarda artigianale presso il Concept Bar & Store Besio, in piazza Mameli, a Savona. Lo scopo è far rivivere le tradizioni savonesi e favorire lo sviluppo economico del territorio nel rispetto dei nuovi trend ambientali e del crescente ritorno al consumo di prodotti locali di alta qualità.

Le diverse mostarde saranno presentate in grandi campane di vetro da cui con un mestolo della tradizione verrà pescata la frutta e messa all’interno di buste rigorosamente biodegradabili vendute a peso. In alternativa gli interessati potranno acquistare i vasetti in vetro da diversi formati.

Besio produce la mostarda di frutta mista, clementine, ciliegie e Chinotto di Savona da oltre un secolo e il processo produttivo artigianale avviene tutto all’interno dello stabilimento in zona P.A.I.P. a Legino. La mostarda è ideale se accompagnata al bollito, ai salumi e ai formaggi.