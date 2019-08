Settimana dei Concerti dell’Accademia Musicale del Finale

Si apre un’altra settimana imperdibile con le occasioni musicali offerte dall’Accademia Musicale del Finale. Mercoledì 7 agosto alle ore 21:30 in piazza Vittorio Emanuele II di Finale Ligure si esibirà l’Accademia Rock Gli Allievi: come una squadra di calcio i ragazzi vogliono dimostrare di non avere avversari e saper piazzare un goal dopo l’altro. Facendo tesoro degli insegnamenti ricevuti durante l’anno scolastico daranno vita ad un concerto che nulla ha da invidiare con quelli dei professionisti più affermati. Sono agguerriti, lasciamoli suonare!

Giovedì 8 agosto la stessa piazza sarà il palcoscenico per l’Accademia Rock I Docenti che, con una musica contagiosa ed elettrizzante, suonerà il ritmo dell’estate al suo culmine.

Domenica 11 agosto in piazzetta Libeccio a Varigotti si ripeterà l’esibizione che ha già riscosso molto successo del tenore Mattia Pelosi e del pianista Nicholas Tagliatini, i quali sapranno ricreare l’atmosfera giusta per le arie della canzone popolare dei primi anni del Novecento, proponendo le più famose musiche della canzone napoletana senza tempo né confini.