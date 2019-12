Settima edizione de “La Via dei Presepi” – Percorso natalizio itinerante in frazione Faje

Da giovedì 26 dicembre a sabato 4 gennaio dalle 14 alle 17:30 turisti e varazzini sono tutti invitati a salire fino alla collinare frazione Faje per partecipare ad una particolare e naturalistica “escursione” natalizia tra arte, cultura e tradizione. Nella bellissima e tranquilla località si tiene infatti la settima edizione de “La Via dei Presepi”, originale percorso natalizio itinerante organizzato dalla Parrocchia Nostra Signora delle Grazie e dall’Associazione Pria Faja.

A chi vuole partecipare a questa insolita ma sicuramente interessante passeggiata gli organizzatori raccomandano un abbigliamento caldo e scarpe comode. L’itinerario ha inizio dalla piazza della Chiesa, dove ad accogliere i visitatori ci sarà Babbo Natale, l’elfo Gu e il capo renne Rodolfo, lieti di dare tutte le informazioni sul percorso. A fine camminata l’immancabile punto ristoro con calde prelibatezze per la meritata merenda.

Al termine del percorso venerdì 27 dicembre in chiesa la corale di Genova Palmaro “…E Danzando Canteranno” con la partecipazione di Nino Durante si esibirà nel concerto in dialetto ligure “Ti chinn-i zu’ da-e stelle – Cansoin de Natale in zeneize”. A seguire ci sarà la possibilità di cenare insieme.

Sabato 4 gennaio dalle ore 17:30, dopo il tramonto, potremo essere invece accompagnati in gruppo dagli elfi con le torce e a seguire cenare insieme. Nei quattro pomeriggi di apertura per tutti i bambini durante il percorso ci sarà un’insolita caccia al tesoro: le otto renne di Babbo Natale si sono nascoste e… bisogna trovarle!