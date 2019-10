“Sette note di Solidarietà” – Concerto di chitarra classica di Riccardo Pampararo

Venerdì 18 ottobre alle ore 20:45 nella Chiesa Sant’Antonio di Borghetto Santo Spirito si terrà il concerto “Sette note di Solidarietà”, organizzato dall’Associazione Artistica Lo Schizzo di Toirano con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Borghetto Santo Spirito. Riccardo Pampararo,, diplomato a pieni voti in Chitarra classica al Conservatorio “Niccolò Paganini” de La Spezia sotto la guida del maestro savonese Pino Briasco, si esibirà in un assolo e con un vasto repertorio da J. Lennon e McCartney a Paganini, Lecuona e Led Zeppelin.

La serata sarà un appuntamento con la solidarietà a sostegno della onlus Projeto Corumbà, che dal 2006, su iniziativa di un nucleo di volontari, opera nel tessuto sociale della comunità di Nizza Monferrato per sostenere la missione di Corumbà in Brasile, guidata da padre Pasquale Forin, missionario italiano che da oltre quarant’anni opera in Brasile. La validità delle iniziative sostenute e la referenzialità dei collaboratori che in Brasile conducono concretamente l’attività ha motivato l’adesione, sin dalla costituzione dell’associazione, di alcuni soci che operano a Valenza (AL).

In particolare l’impegno dei fondatori è sempre stato volto alla sensibilizzazione dei cittadini e soprattutto dei giovani alle tematiche della solidarietà sociale e dell’impegno civile, cui si affianca un’azione concreta volta a sostegno della lotta alle condizioni di povertà e degrado che conducono all’emarginazione economica, sociale e culturale.