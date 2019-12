Sabato 21 dicembre scendiamo tutti in strada per la sesta edizione della Corsa dei Babbi Natale!

Anche quest’anno torna infatti l’attesissima corsa non competitiva per le vie del centro storico della Città della Torretta: la partenza è prevista per le ore 20 da piazza Sisto IV, di fronte al Municipio.

Al posto della tuta o del completo da jogging si indossa il costume da Babbo Natale!