Sesta edizione de “Er mangé d’na vota” e Festa del Volontariato a Piana Crixia

A Piana Crixia, venerdì 23 e sabato 24 agosto, si terrà la sesta edizione de “Er mangé d’na vota” e Festa del Volontariato.

Venerdì 23 agosto

ore 19:00 si cena con ravioli alla pianese e ravioli fritti, minestrone con tajarin, polenta e agliata ai sughi vari, bollito misto con salse, bruschette brus e bagnet, bunet e torta

ore 19:30 inaugurazione mostra d’arte contemporanea “Arte nel Borgo”: espongono M. Daniele Zenari, Monica Baldi e Mariapaola Chiarlone

ore 21:30 musica occitana con i “Folk en rouge”

Sabato 24 agosto

Ore 9:00 “Camminando tra le case fiorite di Piana” organizzata dal Parco di Piana Crixia. Per infor e prenotazioni chiamare Ufficio Parco 019-570021 entro il 22708/2019

ore 19 si cena con pappardelle al sugo di lepre, ravioli fritti, puccia, pollo alla cacciatora e…

ore 19:30 prosecuzione mostra “Arte nel Borgo”

ore 20 nella chiesa “artiri Eugenio, Vittorre e Corona” concerto “Suggestioni sonore” con il duo Gianni Gollo (flauto traverso) e Paola Arecco (pianoforte).

ore 21:30 musica live con Bruno Montanaro

Entrambe le sere “Pozzo di San Patrizio” a cura della Parrocchia Santi Martiri

In caso di maltempo la manifestazione si terrà nei locali della Pro Loco in località Ponte Vecchio. La Direzione declina ogni responsabilità per danni a cose, animali e persone.