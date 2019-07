Serate d’Autore – Margherita Oggero presenta “La vita è un cicles”

Secondo appuntamento della XVI edizione della rassegna “Serate d’Autori” lunedì 8 luglio alle ore 21:30 presso il Giardino Sala Marexiano (in caso di maltempo nell’attigua sala): Margherita Oggero, grande giallista e autrice, tra le altre, della fortunata serie televisiva “Provaci ancora prof!”, presenta “La vita è un cicles” (Mondadori Editore).

In una girandola di irresistibili colpi di scena e con la sua scrittura densa di humour nero la straordinaria Margherita Oggero ci regala un giallo dal ritmo serrato in cui come sempre Torino, e non solo i suoi abitanti, ha un ruolo da assoluta protagonista: la Torino delle periferie, della clandestinità, del degrado, della convivenza difficile, dimenticata dalla politica ma teatro di grandissima e mai sopita vitalità.

In una gelida mattina d’inverno, nel retro dell’Acapulco’s, uno dei peggiori bar di Torino, viene ritrovato un morto ammazzato. Chi è? Ma soprattutto chi l’ha fatto fuori e perché? Massimo, giovane laureato in Lettere che per sbarcare il lunario prepara panini e scongela brioche precotte, non sa nulla di quel cadavere con la faccia spappolata, così come sembra non saperne niente neppure Gervaso detto Gerry, il figlio del padrone del bar, un ragazzotto non proprio sveglio, più interessato a conquistare la bella Sabrina che a fare fatica dietro al bancone.

A dirigere le indagini con la sua squadra c’è il commissario Gianmarco Martinetto, un poliziotto dal carattere ruvido e apparentemente scostante come la sua città, che deve rimboccarsi le maniche per risolvere questo intricato caso in cui le piste investigative si confondono e sovrappongono. Dietro l’omicidio c’è forse la mano di una misteriosa mafia veneta che ha il controllo della periferia torinese? Oppure è uno spietato regolamento di conti per una faccenda di droga o prostituzione? E chi è veramente Gilda, femme fatale che fa perdere la testa a Massimo, bravo ragazzo più a suo agio con le versioni di latino che con i sentimenti?

Coordina le presentazioni con la consueta professionalità e garbo Graziella Frasca Gallo, presente nella rassegna fin dalla prima edizione. Gli autori, oltre a presentare i libri, verranno intervistati e sollecitati a riflettere insieme al pubblico sulla propria opera.