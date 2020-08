Serata per Bruno Lauzi al Golf Club Albisola Superiore

Albisola Superiore. Nell’ambito dei ventesimi “Lunedì Letterari” e con il supporto di immagini che ripercorrono la sua vita di cantante, attore e scrittore viene offerto al pubblico un ritratto a tutto tondo di Bruno Lauzi, uno dei protagonisti della mitica stagione della cosiddetta scuola genovese dei cantautori, che comprendeva, oltre a lui, Luigi Tenco, Umberto Bindi e Gino Paoli, anche se in realtà nessuno era nato a Genova.

Autore, interprete e traduttore di alcune tra le più amate e originali canzoni italiane, Bruno Lauzi (1937 – 2006) nei primi anni Cinquanta ha dato vita, con Tenco e Bindi, al primo nucleo di quella che sarà definita la scuola genovese.

Ma l’attività musicale è stata accompagnata, sin dagli anni in cui è stato studente del Liceo Doria, dalla passione per la poesia che, nell’ultima parte della sua vita, ha portato Lauzi a scrivere più di un centinaio di testi in versi, ora raccolti da Francesco De Nicola nell’appassionante volume “Ricomporre armonie” (Edizioni Oltre). Come ospite d’onore della serata sarà Maurizio Lauzi, figlio di Bruno e anch’egli musicista, che suonerà canzoni note.